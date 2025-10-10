Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο ύψος του Βαρδάρη – Τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025) στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Βαρδάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της τελευταίας να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τροχαίο σε αυτό το σημείο. Πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί θανατηφόρο ατύχημα στην ίδια περιοχή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των οδηγών.