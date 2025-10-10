Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο ύψος του Βαρδάρη – Τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας

Σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στην Εγνατία Οδό προκάλεσε τον τραυματισμό του οδηγού

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο ύψος του Βαρδάρη – Τραυματίστηκε οδηγός μοτοσικλέτας
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025) στην Εγνατία Οδό, στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Βαρδάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο οδηγός της τελευταίας να τραυματιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω του ατυχήματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τροχαίο σε αυτό το σημείο. Πριν από μερικούς μήνες είχε σημειωθεί θανατηφόρο ατύχημα στην ίδια περιοχή, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των οδηγών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ