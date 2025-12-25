Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Συγκρούστηκε με ΙΧ

Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Στην περιοχή του Φοίνικα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην περιοχή του Φοίνικα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

