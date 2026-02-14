Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία

Σήμανε συναγερμός στις Αρχές

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 14/2 όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival το τροχαίο σημειώθηκε όταν για αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ