Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 14/2 όταν σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thestival το τροχαίο σημειώθηκε όταν για αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.