Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο όπου ο 90χρονος είχε θάψει ζωντανό το άτυχο σκυλί – Το μήνυμα της ΕΛΑΣ

Ένα θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Νέα Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη όταν επιτήδειος έδεσε και έθαψε ζωντανό ένα σκυλάκι σε χωράφι.

Στο 90χρονο που προχώρησε στο βασανισμό του ζώου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με τα ντοκουμέντα της αστυνομίας από την κατάσταση που βρήκαν το άτυχο ζώο να σοκάρουν καθώς ο ηλικιωμένος είχε δέσει, φιμώσει και θάψει το σκυλί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί της ΕΛΑΣ εντόπισαν το ζωντανό και το απεγκλώβισαν ξεκινώντας τις διαδικάσιες σύλληψης του υπερήλικα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο υπερήλικας έδεσε με χαρτοταινία τα πόδια και τη μουσούδα του ζώου, το οποίο τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα, πριν το θάψει. Περιπατητής το εντόπισε χθες το πρωί και ειδοποίησε τις Αρχές. Αστυνομικοί το ξέθαψαν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει».

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, τού επιβλήθηκαν επιπλέον διοικητικά πρόστιμα άνω των 30.000 ευρώ.