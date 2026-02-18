Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά – Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης (βίντεο+φωτογραφίες)

Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά – Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης (βίντεο+φωτογραφίες)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου σε βιοτεχνία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την σβήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, καθώς φέρει εγκαύματα στα χέρια. Ο πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

voria.gr
voria.gr

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

