Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε βιοτεχνία στα Διαβατά – Τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης (βίντεο+φωτογραφίες)
Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης
Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου σε βιοτεχνία στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να προσπαθούν να την σβήσουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, καθώς φέρει εγκαύματα στα χέρια. Ο πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.
Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 18, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις