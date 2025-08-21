Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον καθηγητή του ΑΠΘ, Χρυσόστομο Σταμούλη (pics)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η Θεσσαλονίκη αποχαιρέτησε σήμερα τον διακεκριμένο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρυσόστομο Σταμούλη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας «Αγία Σοφία», ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο που θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον σπουδαίο ακαδημαϊκό και θεολόγο.

Στον ναό βρέθηκε πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων συγγενών, φίλων, συναδέλφων και εκατοντάδων φοιτητών του. Η μεγάλη προσέλευση αποτελεί απόδειξη της εκτίμησης και της αγάπης που έχαιρε ο καθηγητής στην ακαδημαϊκή και όχι μόνο κοινότητα.

Παρόντες εκπρόσωποι της πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας

Την παρουσία τους στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της πόλης, υπογραμμίζοντας το έργο και τη σημασία του Χρυσόστομου Σταμούλη. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας και βουλευτές, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη του.

Η ταφή του εκλιπόντος καθηγητή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο «Αναστάσεως του Κυρίου» στη Θέρμη. Ο θάνατος του Χρυσόστομου Σταμούλη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της Θεολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το πλούσιο έργο του και τις γενιές των φοιτητών που ενέπνευσε.