Εμμανουήλ Μαυρομμάτης: Το Σάββατο η κηδεία του διακεκριμένου ιστορικού και κριτικού τέχνης – Πού θα γίνει

Τη θλίψη του για την απώλεια του διακεκριμένου ιστορικού και κριτικού τέχνης Εμμανουήλ Μαυρομμάτη εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Ο ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της AICA Hellas (Διεθνής Εταιρεία Κριτικών Τέχνης – Ελληνικό Τμήμα) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935 και, όπως ανακοίνωσαν οι οικείοι του, πέθανε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Μαρτίου, σε ηλικία 91 ετών, έχοντας διανύσει μια μακρά, δημιουργική και ουσιαστική πορεία, με αδιάλειπτη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή, την επιμέλεια και την προαγωγή της τέχνης.

Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης σπούδασε στη Σορβόννη και στη Σχολή του Λούβρου. Το 1992 τιμήθηκε από τη Γαλλία με τα διάσημα του Ιππότη των Τεχνών και Γραμμάτων. Η σχέση του με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης υπήρξε πολυετής και πολυδιάστατη. Στη διάρκεια των ετών ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων, τη συγγραφή βιβλίων και την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ελληνογαλλικού διαλόγου στις εικαστικές τέχνες.

Υπήρξε, μεταξύ άλλων, επιμελητής της έκθεσης «Διάλογοι 1989-1995: Σύγχρονοι Έλληνες και Γάλλοι καλλιτέχνες στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης», η οποία παρουσιάστηκε στο Ινστιτούτο το 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία 2014», καθώς και του καταλόγου που τη συνόδευε.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Τη βαθιά του θλίψη εκφράζει επίσης το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε ομότιμος καθηγητής.

«Ο Εμμανουήλ Μαυρομμάτης διήνυσε μια μακρά και δημιουργική πορεία, με αδιάλειπτη προσήλωση στην έρευνα, τη συγγραφή και την προαγωγή της τέχνης. Υπηρέτησε επί σειρά ετών το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του επιστημονικού και καλλιτεχνικού του προσανατολισμού, καθώς και στη διδασκαλία και καθοδήγηση γενεών φοιτητών. Υπηρέτησε την Ιστορία της Τέχνης με συνέπεια, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιστήμη, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη χώρα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα. Το συγγραφικό και επιμελητικό του έργο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Η απώλειά του αφήνει ένα αισθητό κενό για το Τμήμα μας, καθώς και για την ευρύτερη ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική κοινότητα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος, θα τελεστεί στην Αθήνα, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στην αίθουσα αποχαιρετισμού του Α΄ Νεκροταφείου από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.