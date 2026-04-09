Τρίκαλα: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 19χρονου φοιτητή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

Ένας 19χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Τρικάλων, έπειτα από διάγνωση μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Ο νεαρός προσήλθε στα επείγοντα τις πρώτες πρωινές ώρες της Μ. Δευτέρας (06.04) με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό. Διασωληνώθηκε και παραμένει σε καταστολή, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Όταν η κατάστασή του το επιτρέψει, θα αξιολογηθεί νευρολογικά.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, συνολικά 30 εργαζόμενοι από τα επείγοντα και περίπου 10 από τη ΜΕΘ, οι οποίοι ήρθαν σε άμεση επαφή με τον ασθενή, έλαβαν προληπτική χημειοπροφύλαξη.

Οδηγίες και μέτρα από τον ΕΟΔΥ

Με σχετικό έγγραφο, ο ΕΟΔΥ καλεί σε άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή και αυξημένου κινδύνου επαφή με το κρούσμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Οι οδηγίες απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιστατικού.

Παράλληλα, διδάσκουσα του Τμήματος Κτηνιατρικής, υπεύθυνη σχετικού μαθήματος, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους φοιτητές συνέστησε σε όσους συμμετείχαν στα πρόσφατα εργαστήρια να επικοινωνήσουν άμεσα με τον προσωπικό τους γιατρό, επισυνάπτοντας τις οδηγίες του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται, δεν συντρέχει λόγος πανικού, ωστόσο απαιτείται προληπτική εγρήγορση.

Ποιες επαφές θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χημειοπροφύλαξη συνιστάται σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή από επτά ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων έως και 24 ώρες μετά την έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος

Άτομα που εκτέθηκαν άμεσα σε αναπνευστικές εκκρίσεις

Επαφές σε χώρους όπως εργασία, σπουδές ή αθλητικές δραστηριότητες

Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος εκδηλώνεται με χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία στον αυχένα, φωτοφοβία και αιμορραγικό εξάνθημα, σε συνδυασμό με πυρετό, πονοκέφαλο, εμετούς και μεταβολές στη συμπεριφορά.

Ο μηνιγγιτιδόκοκκος μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων, κυρίως με στενή επαφή, όπως το φιλί ή η κοινή χρήση αντικειμένων (ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, οδοντόβουρτσες). Δεν μεταδίδεται μέσω επιφανειών.