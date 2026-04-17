Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά – Μεταξύ τους ένας ανήλικος, κατασχέθηκαν 3 κιλά κάνναβης

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το απόγευμα της Πέμπτης (16/4).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι ελληνικής καταγωγής επιχείρησαν να εισάγουν μέσω ταχυδρομικού δέματος στην ελληνική επικράτεια, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα, εντόπισαν ύποπτο ταχυδρομικό δέμα, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, το οποίο περιείχε 6 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 3 κιλών.

Ακολούθως, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη ο ανήλικος σε περιοχή της Αττικής, τη στιγμή που παρέλαβε το δέμα.

Εν συνεχεία, ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Κω στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του.

Κατά την επιχείρηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 3 κιλών, καθώς και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.