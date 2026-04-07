ΑΠΘ: Εξεταστική με tablet από τέλη Μαϊου για τους φοιτητές – Έξι άξονες δράσεων φοιτητικής μέριμνας παρουσίασε η διοίκηση του Ιδρύματος

Χιλιάδες φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα δώσουν εξετάσεις με tablet στην προσεχή εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου.

«Προχωρούμε σε δύο μήνες στις εξετάσεις με tablet, τις πρώτες ψηφιακές εξετάσεις στην Ελλάδα», είπε ο κ. Αναστασιάδης, διευκρινίζοντας ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει ταυτόχρονα από όλες τις σχολές του ΑΠΘ όχι όμως και από όλα τα μαθήματα.

«Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και δε θέλουμε να επεκτείνουμε από την πρώτη μέρα τις τρομερές δυνατότητες που έχουμε με τις ψηφιακές εξετάσεις -έχουμε γραφίδες, έχουμε ψηφιακά πληκτρολόγια, έχουμε multimedia τα οποία μπορούν να ενταχθούν – θα ξεκινήσουμε σταδιακά και εκεί όπου μπορούμε να μπούμε ομαλά, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία», σημείωσε.

Επισήμανε δε πως την πρωτοβουλία «έχει αγκαλιάσει όλο το πανεπιστήμιο, η τελευταία Σύγκλητος πραγματικά ήταν εξαιρετική όσον αφορά την αποδοχή», υπενθυμίζοντας και ότι «στο βαρόμετρο τα 2/3 των φοιτητών μας ζητούν την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης».

«Οι εξετάσεις με tablet είναι πρωτοποριακές στην Ευρώπη, θα είναι κάτι το οποίο θα μας βάλει σε μια νέα εποχή μαζί με όλα τα άλλα τα ψηφιακά εργαλεία», τόνισε προσθέτοντας ότι «όλος ο εξοπλισμός έχει έλθει, τέλος Μαϊου ξεκινάμε, και χιλιάδες φοιτητές την ίδια μέρα θα δίνουν εξετάσεις με tablet».

«Φοιτητική μέριμνα δε είναι μόνο στέγαση, φοίτηση, σίτιση»

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει να υλοποιεί η διοίκηση του ΑΠΘ για τη φοιτητική μέριμνα ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για «έναν πιλότο ολιστικής αντιμετώπισης για όλη την ανώτατη εκπαίδευση».

«Θεωρούμε ότι ένας νέος άνθρωπος- ανεξαρτήτως οικονομικής, κοινωνικής και γεωγραφικής αφετηρίας- θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση που διαμορφώνουν το μέλλον του με συνθήκες που αντιστοιχούν στην εποχή, στη δική του διάθεση και σε αυτό το οποίο θέλουμε να του δώσουμε.

Για τον λόγο αυτό δε θεωρούμε ότι η φοιτητική μέριμνα είναι μια δευτερεύουσα διοικητική λειτουργία, αλλά είναι ευθύνη του Πανεπιστημίου να δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε να αφοσιωθεί η φοιτήτρια και ο φοιτητής στους λόγους για τους οποίους ήρθε στο Πανεπιστήμιο. Με αυτό το δεδομένο, θεωρούμε ότι η φοιτητική μέριμνα δεν είναι ούτε μόνο στέγαση, ούτε μόνο φοίτηση, ούτε μόνο σίτιση», εξήγησε.

Ο πρώτος άξονας δράσεων για την φοιτητική μέριμνα που παρουσίασε αφορά τις σύγχρονες σπουδές και ένα διεθνές πανεπιστήμιο. «Προσπαθούμε να επικαιροποιήσουμε ή να φτιάξουμε νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα συνδέονται με την κοινωνία, με τις σημερινές συνθήκες […] διπλά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών», είπε.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, σημείωσε ότι «όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εννέα διεθνή προγράμματα συν ένα του ΑΠΘ στην Ιατρική, συνολικά δηλαδή δέκα προγράμματα προπτυχιακά, διεθνή» και «εμείς ετοιμάζουμε εννέα νέα φέτος συν ένα το δικό μας δέκα, άρα το Αριστοτέλειο τον Σεπτέμβριο θα έχει περισσότερα από όλη τη χώρα, συν άλλα 8 και πιθανόν και 9, τα οποία έρχονται και την επόμενη χρονιά».

Ο δεύτερος άξονας δράσεων αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φοιτητικής εμπειρίας και όπως ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης πέρα από τις εξετάσεις με tablet περιλαμβάνει νέες ψηφιακές πλατφόρμες, νέα τεχνικά μέσα και τον κύβο εμβύθισης, άρα,«μιλάμε για μια πλαισίωση της παραδοσιακής εκπαίδευσης με την τεχνολογία του σήμερα».

Ο τρίτος άξονας δράσεων αφορά τη σίτιση, τη στέγαση και την καθημερινή φοιτητική υποστήριξη. «Πιστεύουμε ότι δε φτάνει μόνο να λέμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό φαγητό ή μία ποιοτική φιλοξενία των φοιτητών, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι παραπάνω», είπε ο πρύτανης του ΑΠΘ, προσθέτοντας ότι στην καθημερινή φοιτητική υποστήριξη «εισέρχεται και το θέμα της ασφάλειας, που για μας είναι μείζον και το θέμα των αμφιθεάτρων και των βιβλιοθηκών, τα οποία τα ανακαινίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Ο τέταρτος άξονας, όπως πρόσθεσε «έχει να κάνει με την ολιστική αντιμετώπιση της φοιτητικής μέριμνας σε οποιαδήποτε θέματα είναι σημαντικά για άτομα ευάλωτα, για άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, με ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και όχι μόνο αυτά», δηλαδή «επεκτείνουμε την έννοια της προσβασιμότητας όχι μόνο στη φυσική κινητικότητα, αλλά και στην ψηφιακή και ακαδημαϊκή πρόσβαση».

Ο πέμπτος άξονας έχει να κάνει με τη συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών στην έρευνα. «Θεωρούμε ότι θα πρέπει η συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα να ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους […] θέλουμε οι καλύτεροι από τους φοιτητές που θα κάνουν πρακτική άσκηση να μπορούν να παραμένουν μετά το πτυχίο τους στις εταιρίες, στους χώρους στους οποίους πηγαίνουν, έτσι ώστε να αποκτούν εμπειρία αμέσως μετά από τη λήψη του πτυχίου τους», σημείωσε μεταξύ άλλων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καθιέρωση του Aristotle Innovation Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί 17-23 Μαΐου ως τον «μείζονα θεσμό καινοτομίας στη χώρα μας».

Ο έκτος άξονας δράσεων, τέλος, αφορά τη φοιτητική εμπειρία ως διαμόρφωση της προσωπικότητας. «Θεωρούμε ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο χώρος γνώσης, αλλά είναι ένας χώρος διαμόρφωσης χαρακτήρα και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όλες τις καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες των φοιτητών», είπε ο κ. Αναστασιάδης προαναγγέλλοντας ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα επιβράβευσης των φοιτητών.

«Στο τέλος της ημέρας το πανεπιστήμιο δεν κρίνεται μόνο από τα κτίρια, τα εργαστήρια, τις διεθνείς κατατάξεις του, αλλά κρίνεται από το αν καταφέρνει να στηρίζει τους νέους ανθρώπους που περνάνε τις πύλες του και αν καταφέρνει να τους δώσει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και την προοπτική την οποία έχουν ανάγκη», κατέληξε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Αναβάθμιση αμφιθεάτρων και βιβλιοθηκών με κονδύλια 5,75 εκ. ευρώ από τον ΕΛΚΕ

Τις δράσεις που περιλαμβάνει κάθε ένας από τους έξι άξονες δράσεων εξειδίκευσαν οι αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης καθ. Νικόλαος Μαγγιώρος, Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Ιωάννης Ρέκανος και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθ. Ιάκωβος Μιχαηλίδης .

Ο κ. Μαγγιώρος μιλώντας για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών σημείωσε ότι «το να παραμένουν τα προγράμματα με τα ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν όταν πρωτοϊδρύθηκαν προφανώς φανερώνει μία στασιμότητα».

«Το μεγάλο στοίχημα είναι η επικαιροποίηση αυτών των προγραμμάτων σπουδών με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και αυτό αφορά κάθε είδους πρόγραμμα και επιστήμη. Στο πλαίσιο αυτό πέρα από το κλασικό προπτυχιακό πρόγραμμα δημιουργούνται νέα προγράμματα τα οποία είναι διεπιστημονικά, συνδυάζουν διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και διαφορετικές σχολές και τμήματα […]

Ο φοιτητής μπορεί ο ίδιος να επιλέγει κομμάτια αυτών των προγραμμάτων σπουδών», εξήγησε, ενώ για τα ξενόγλωσσα προγράμματα πρόσθεσε ότι «είναι στοχευμένα σε συγκεκριμένες σύγχρονες επιλογές, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, τα υλικά και ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο».

Ο κ. Ρέκανος, αναλύοντας την οικονομική διάσταση των δράσεων φοιτητικής μέριμνας αναφέρθηκε στα κονδύλια που διατίθενται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ. «Φέτος θα διατεθεί από τον ΕΛΚΕ το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ προς το πανεπιστήμιο, δημιουργώντας μία αύξηση 50% σε σχέση με το παρελθόν […], τα οποία θα πάνε και σε δράσεις φοιτητικής μέριμνας.

Διατέθηκαν 120.000 ευρώ για τη μερική ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών […] Δεδομένου ότι υπάρχουν αποθεματικά στον ΕΛΚΕ αποφασίστηκε ήδη να διατεθούν 5,75 εκ. ευρώ για την υποστήριξη υποδομών που έχουν να κάνουν με τους φοιτητές, τα αμφιθέατρα, τα αναγνωστήρια και τις βιβλιοθήκες. Έχουν γίνει πλήρεις μελέτες, έχουν προτεραιοποιηθεί οι ανάγκες και ξεκινάμε ήδη την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων», τόνισε.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει το ΑΠΘ με την Ακαδημία Αθηνών, ο κ. Ρέκανος γνωστοποίησε ότι θα υλοποιηθεί πρόγραμμα βράβευσης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΑΠΘ.

Ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε την εφαρμογή έξυπνων κινητών συσκευών Aristomate (διαθέσιμη για iOS και Android), που δημιούργησε το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, μέσω της οποίας δίδεται πρόσβαση στους φοιτητές σε κάθε υπηρεσία που αφορά οποιαδήποτε πτυχή των σπουδών και της καθημερινότητας της φοιτητικής τους ζωής.

Σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εστίες επισήμανε ότι εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας τους και έχουν αποσταλεί προς υπογραφή τα σχετικά συμβόλαια στους εστιακούς φοιτητές, ώστε να υπάρξει πλήρης αποτύπωση όσων διαμένουν στις εστίες και να εφαρμοστεί η ελεγχόμενη πρόσβαση, κάτι που όπως είπε, «θα μας δώσει τη δυνατότητα να δαπανήσουμε ακόμη μεγαλύτερα ποσά για την αναβάθμιση των εστιών και να εξασφαλίσουμε -είμαστε πολύ κοντά- χορηγίες για την ανακαίνιση».

Όπως διευκρίνισε σε προχωρημένο στάδιο είναι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας με τη HELLENiQ ENERGY που ήδη έχει κάνει δωρεά εξοπλισμού για τις φοιτητικές εστίες που ανακαινίζονται. Ο συνολικός αριθμός δωματίων στις τέσσερις φοιτητικές εστίες του είναι 1.700 και μέσω του προγράμματος ανακαινίσεων θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον 350 δωματίων που αυτή τη στιγμή δεν είναι λειτουργικά.