Συναγερμός έχει σημάνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 19χρονο φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iatronet.gr, ο φοιτητής, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, είχε παρακολουθήσει εργαστηριακά μαθήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πρώτα συμπτώματα εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο, κατά την επιστροφή του στον τόπο καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04) μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οδηγίες και μέτρα από τον ΕΟΔΥ

Με σχετικό έγγραφο, ο ΕΟΔΥ καλεί σε άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή και αυξημένου κινδύνου επαφή με το κρούσμα, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Οι οδηγίες απευθύνονται, μεταξύ άλλων, και στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιστατικού.

Παράλληλα, διδάσκουσα του Τμήματος Κτηνιατρικής, υπεύθυνη σχετικού μαθήματος, με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τους φοιτητές συνέστησε σε όσους συμμετείχαν στα πρόσφατα εργαστήρια να επικοινωνήσουν άμεσα με τον προσωπικό τους γιατρό, επισυνάπτοντας τις οδηγίες του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται, δεν συντρέχει λόγος πανικού, ωστόσο απαιτείται προληπτική εγρήγορση.

Ποιες επαφές θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, χημειοπροφύλαξη συνιστάται σε άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή με τον ασθενή από επτά ημέρες πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων έως και 24 ώρες μετά την έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος

Άτομα που εκτέθηκαν άμεσα σε αναπνευστικές εκκρίσεις

Επαφές σε χώρους όπως εργασία, σπουδές ή αθλητικές δραστηριότητες

Συμπτώματα και τρόποι μετάδοσης

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος εκδηλώνεται με χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως δυσκαμψία στον αυχένα, φωτοφοβία και αιμορραγικό εξάνθημα, σε συνδυασμό με πυρετό, πονοκέφαλο, εμετούς και μεταβολές στη συμπεριφορά.

Ο μηνιγγιτιδόκοκκος μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων, κυρίως με στενή επαφή, όπως το φιλί ή η κοινή χρήση αντικειμένων (ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, οδοντόβουρτσες). Δεν μεταδίδεται μέσω επιφανειών.

Πρόληψη και αντιμετώπιση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο πρόληψης, ενώ σε περιπτώσεις επιβεβαιωμένου κρούσματος κρίσιμη είναι η άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης στις στενές επαφές, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου.