Θεσσαλονίκη: Πέταξε την κοκαΐνη κάτω από αυτοκίνητο για να την ξεφορτωθεί – Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Ένας 27χρονος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 17/1 στη Θεσσαλονίκη για ναρκωτικά, παρά την προσπάθεια που έκανε να ξεφορτωθεί την κοκαΐνη που είχε πάνω του.

Ο νεαρός συνελήφθη σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων από αστυνομικούς ου Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς πέταξε κάτω από σταθμευμένο όχημα αυτοσχέδια συσκευασία με κοκαΐνη, ενώ προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει της σύλληψης.

Στην κατοχή του, αλλά και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, βρέθηκαν συνολικά, και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, μανιταριών πιθανόν ψυχοτρόπων, κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 5.440 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.