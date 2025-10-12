Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό και τον εγκατέλειψε

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/10) στην Θεσσαλονίκη όταν οδηγός ταξί παρέσυρε και εγκατέλειψε αστυνομικό που ήταν πάνω στην μηχανή του εκείνη την στιγμή.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 κοντά στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ο οδηγός ταξί βρήκε την μπροστινή ρόδα της μηχανής του αστυνομικού με αποτέλεσμα ο άνδρας να χάσει την ισορροπία και να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι.

Ο οδηγός ταξί στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην αστυνομία. Να τονίσουμε εδώ ότι ο αστυνομικός φαίνεται να ήταν εκτός υπηρεσίας καθώς δεν φορούσε διακριτικά που να υποδεικνύουν την ιδιότητα του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ, ο άνδρας πρόκειται για υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.