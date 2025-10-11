Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός «σάρωσε» οχήματα και καταστήματα

Ένας μεθυσμένος άνδρας από το Καζακστάν τα έκανε «γυαλιά – καρφιά» στην Καλλιθέα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, ο 42χρονος μεθυσμένος έπεσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, σε τραπεζοκαθίσματα και σε τζαμαρία καταστήματος στην Καλλιθέα, χωρίς να προλήθούν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκαν άνδρες της Τροχαίας όπου όταν έφτασαν προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Όπως διαπιστώθηκε από μετρήσεις αλκοόλ στις οποίες υποβλήθηκε ο 42χρονος, εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του, 0,70 και 0,75 mg/l.

Η συγκεκριμένες μετρήσεις είναι πολύ πιο πάνω δηλαδή από τα όρια του πλημμελήματος.