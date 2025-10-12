Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους δίπλα σε νοσοκομείο – Δείτε βίντεο του DEBATER από τα άγρια επεισόδια
Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης
Φωτιές και οδοφράγματα έβαλαν κουκουλοφόροι λίγο μετά τις 1 τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Μάλιστα, οι δράστες έβαλαν τις φωτιές δίπλα από την είσοδο του Νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης οι οποίοι, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν καθώς οι άγνωστοι απομακρύνθηκαν λίγη ώρα από την περιοχή.
Τις φωτιές έσβησαν πυροσβέστες με την οδό Ελένης Ζωγράφου να παραμένει κλειστή για αρκετή ώρα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για προσαγωγές ή σύλλήψεις
