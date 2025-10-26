Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Την τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα άφησε ένας 23χρονος το βράδυ της Κυριακής μετά από τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria, το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο μετά τις 20:00, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός της μηχανής.

