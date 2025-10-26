Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με φορτηγό

Την τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα άφησε ένας 23χρονος το βράδυ της Κυριακής μετά από τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το voria, το δυστύχημα έγινε στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο μετά τις 20:00, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 23χρονος οδηγός της μηχανής.