Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη: Νεκρή μία 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (20/1) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης όταν γυναίκα έχασε την ζωή της μετά από πτώση από πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το περιστατικό έγινε γύρω στις 10:20 όταν η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου επί των οδών Αισχύλου και Κασσάνδρου, στο κέντρο της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αστυνομία, μάλλον πρόκειται για ατύχημα. Όπως ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, η γυναίκας δυστυχώς κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο “Παπαγεώργου”.

Στο σημείο είχαν σπεύσει δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.