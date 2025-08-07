Θεσσαλονίκη: Νεαροί πέταξαν “βροχή” από νερόμπομπες σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ – Δείτε το βίντεο

Επίθεση από νεαρούς δέχθηκε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Τρίτης (5/8) προκαλώντας αναστάτωση σε επιβάτη που βρισκόταν μέσα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ομάδα νεαρών με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε με «νερόβομβες» στο αστικό λεωφορείο που εξυπηρετεί τη γραμμή 82Α. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:15 το βράδυ της Τρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη στιγμή της επίθεσης στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν πίσω από τον οδηγό. Γνωρίζοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις σε διερχόμενα λεωφορεία, άνοιξε την κάμερα του κινητού του και κατέγραψε το περιστατικό σε πραγματικό χρόνο. Στο βίντεο φαίνονται νεαροί να πετούν με μανία προς το αστικό μπαλόνια και σακούλες που περιέχουν νερό.

Το συγκεκριμένο δρομολόγιο εκτελείται από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ενώνει την Νεοχωρούδα με τον Πεντάλοφο.