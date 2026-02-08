Θεσσαλονίκη: “Να ενεργοποιηθεί άμεσα η ελεγχόμενη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο” λέει το ΑΠΘ για τα επεισόδια

Νέα ανακοίνωση σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο ΑΠΘ εξέδωσαν οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου, μετά το “τελεσίγραφο” του υπουργείου Παιδείας, το οποίος ζητάει εξηγήσεις εντός 48 ωρών για τα όσα συνέβησαν.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοι σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπό τις νέες Πρυτανικές του Αρχές, ανέλαβε την πρωτοβουλία παρεμβάσεων και αλλαγών για ένα πραγματικά σύγχρονο, διεθνές και ακαδημαϊκά πρωτοπόρο Δημόσιο Πανεπιστήμιο: γενναία βήματα για την ψηφιακή του μετάβαση, για το άνοιγμα στους διεθνείς φοιτητές με ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του, όπως οι νέες φοιτητικές εστίες, ακόμη και για την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών, συγκαταλέγονται μεταξύ των δράσεων, με πιο πρόσφατη την έναρξη μιας σειράς δημοσκοπικών ερευνών που ιχνηλατούν τις αντιλήψεις των φοιτητών και των φοιτητριών για τη ζωή, τις σπουδές και τις προοπτικές τους.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των δημοσιεύσεων για τα πρώτα -και πολύ ενθαρρυντικά- ευρήματα της έρευνας που απέσπασε το ενδιαφέρον και της Συνόδου των Πρυτάνεων και η μαύρη αντίδραση επανεμφανίστηκε, διεκδικώντας την πρώτη θέση στην ειδησεογραφία! Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας.

Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Η στολή του τραυματία αστυνομικού που δέχθηκε μολότοφ – Έχει εγκαύματα στο πρόσωπο και στον αυχένα

Σε μία ανάρτηση για την ασφάλεια των αστυνομικών μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης .

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Θοδωρή Τσαϊρίδη, ο αστυνομικός υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα από την μολότοφ που δέχθηκε από τους κουκουλοφόρους.

Μάλιστα στην ανάρτηση του, ο κ. Τσαϊρίδης φέρνει στην δημοσιότητα την στολή του τραυματία αστυνομικού που φέρει μία τρύπα στο πάνω μέρος της παρά το γεγονός ότι φορούσε θώρακα.

Στην συνέχεια της ανάρτησης του, αναφέρει ότι πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις και ότι ο εξοπλισμός των αστυνομικών πρέπει να αναβαθμιστεί.

“Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση

📌εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων

📌εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία

Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα”, καταλήγει.

Οπλοστάσιο βρέθηκε έξω από το ΑΠΘ

Οι έρευνες της αστυνομίας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ ήδη γίνονται αναφορές για οπλοστάσιο που βρέθηκε έξω από το πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο χώρο της σχολής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για υλικά τα οποία φέρεται να άφησαν εκεί φοιτητές.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πάρτι εντός του πανεπιστημίου για το οποίο, όπως αναφέρει η Πρυτανεία δεν είχε δοθεί άδεια.