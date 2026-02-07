Επεισόδια στο ΑΠΘ: Η στολή του τραυματία αστυνομικού που δέχθηκε μολότοφ – Έχει εγκαύματα στο πρόσωπο και στον αυχένα (εικόνα)

Σε μία ανάρτηση για την ασφάλεια των αστυνομικών μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού προχώρησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης .

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Θοδωρή Τσαϊρίδη, ο αστυνομικός υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα από την μολότοφ που δέχθηκε από τους κουκουλοφόρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα στην ανάρτηση του, ο κ. Τσαϊρίδης φέρνει στην δημοσιότητα την στολή του τραυματία αστυνομικού που φέρει μία τρύπα στο πάνω μέρος της παρά το γεγονός ότι φορούσε θώρακα.

Στην συνέχεια της ανάρτησης του, αναφέρει ότι πρόκειται για δολοφονικές επιθέσεις και ότι ο εξοπλισμός των αστυνομικών πρέπει να αναβαθμιστεί.

“Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση

📌εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων

📌εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία

Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα”, καταλήγει.

Οπλοστάσιο βρέθηκε έξω από το ΑΠΘ

Οι έρευνες της αστυνομίας για τα επεισόδια στο ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ ήδη γίνονται αναφορές για οπλοστάσιο που βρέθηκε έξω από το πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο χώρο της σχολής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για υλικά τα οποία φέρεται να άφησαν εκεί φοιτητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής πάρτι εντός του πανεπιστημίου για το οποίο, όπως αναφέρει η Πρυτανεία δεν είχε δοθεί άδεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια

Στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/2) στο ΑΠΘ αναφέρθηκε με ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ), αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης .

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα. Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.