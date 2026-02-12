Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν;
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι θα έχει διάρκεια το θετικό κλίμα από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κοσμοσυρροή στο κέντρο της πόλης για την Τσικνοπέμπτη (Εικόνες & Βίντεο)

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισιώνουν μουσικές, χοροί και άλλα δρώμενα

Θεσσαλονίκη: Κοσμοσυρροή στο κέντρο της πόλης για την Τσικνοπέμπτη (Εικόνες & Βίντεο)
Πηγή: EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μία μεγάλη γιορτή έχει στηθεί από το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ο κόσμος έχει πλημμυρίσει δρόμους, πλατείες και καταστήματα εστίασης για να γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη.

Πηγή: EUROKINISSI
Πηγή: EUROKINISSI

Κοσμοσυρροή εκδηλώνεται -όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο- στον άξονα της Πλατείας Αριστοτέλους, με το επίκεντρο των εκδηλώσεων να βρίσκεται και φέτος στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, όπου έχει κλείσει η κυκλοφορία για τα οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πηγή: EUROKINISSI

Έντονη είναι η μυρωδιά της «τσίκνας» σε όλο το κέντρο καθώς, ψησταριές με τα παραδοσιακά σουβλάκια της ημέρας έχουν στηθεί σε δεκάδες σημεία.

Πηγή: EUROKINISSI

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισιώνουν μουσικές, χοροί και άλλα δρώμενα.

Πηγή: EUROKINISSI

Στις μεταμφιέσεις των καρναβαλιστών κυριαρχεί το χιούμορ με έμπνευση συχνά από θέματα της επικαιρότητας.

Πηγή: EUROKINISSI
Πηγή: EUROKINISSI

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ