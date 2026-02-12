Θεσσαλονίκη: Κοσμοσυρροή στο κέντρο της πόλης για την Τσικνοπέμπτη (Εικόνες & Βίντεο)

Μία μεγάλη γιορτή έχει στηθεί από το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ο κόσμος έχει πλημμυρίσει δρόμους, πλατείες και καταστήματα εστίασης για να γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη. Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Κοσμοσυρροή εκδηλώνεται -όπως παραδοσιακά κάθε χρόνο- στον άξονα της Πλατείας Αριστοτέλους, με το επίκεντρο των εκδηλώσεων να βρίσκεται και φέτος στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, όπου έχει κλείσει η κυκλοφορία για τα οχήματα.

Έντονη είναι η μυρωδιά της «τσίκνας» σε όλο το κέντρο καθώς, ψησταριές με τα παραδοσιακά σουβλάκια της ημέρας έχουν στηθεί σε δεκάδες σημεία.

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισιώνουν μουσικές, χοροί και άλλα δρώμενα.

Στις μεταμφιέσεις των καρναβαλιστών κυριαρχεί το χιούμορ με έμπνευση συχνά από θέματα της επικαιρότητας.

