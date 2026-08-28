Θεσσαλονίκη: 30χρονος δικυκλιστής μετέτρεψε τον δρόμο σε πίστα ταχύτητας – Πάνω από 18 παραβάσεις σε ένα βράδυ, ξεπέρασαν τις 18.000 ευρώ τα πρόστιμα
Η κούρσα του κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές
Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε τους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, μετά από επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο.
Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Συνολικά τού βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.
Ο 30χρονος δικυκλιστής οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις