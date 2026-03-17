Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο με εγκαύματα στα χέρια ένα άτομο (Βίντεο)
Προσπάθησε να σβήσει μόνος του την πυρκαγιά
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (17.03) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Κρυστάλλη, στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο ένοικος του διαμερίσματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά με ίδια μέσα, ωστόσο υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα χέρια.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρόνο.
Παράλληλα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε προληπτικά τον ένοικο στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των μικροεγκαυμάτων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις