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ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Ντεραπάρισε αμάξι στη Μαραθώνος – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός (βίντεο)

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Δροσιά: Ντεραπάρισε αμάξι στη Μαραθώνος – Από τύχη γλίτωσε ο οδηγός (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, απέναντι από τα ιδιωτικά σχολεία, στην περιοχή της Άνοιξης, στα σύνορα με τη Δροσιά.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με τον οδηγό να γλιτώνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από καθαρή τύχη.

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Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν εντοπίστηκε κάποιος τραυματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Μάλιστα, το όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο σημείο, καθώς υπήρχε δυσκολία στην απομάκρυνσή του από τον γερανό.

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