Αλκέτ Ριζάι: Χαμένα τα ίχνη του για τρίτη ημέρα – “Τον αναζητάμε σε όλη την Ελλάδα” λέει η Δημογλίδου

Στα ίχνη του Αλκέτ Ριζάι βρίσκεται για τρίτη ημέρα η ΕΛΑΣ, με την επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του βαρυποινίτη να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι ο βαρυποινίτης φέρεται να ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής σε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, ενώ βρισκόταν σε άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου δεν επέστρεψε την επόμενη μέρα ως όφειλε.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ο βαρυποινίτης είχε υποχρέωση να παρουσιαστεί στη φυλακή στις 08:00 το πρωί της Δευτέρας (14/9) κάτι που δεν συνέβη.

«Από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα, όπως όφειλε, η ΕΛΑΣ τον αναζητά όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όπου έχουμε το τελευταίο δείγμα εμφάνισής του μετά το περιστατικό σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Είχε λάβει 16 άδειες και δεν είχε παραβιάσει ποτέ καμία από αυτές», ανέφερε η κυρία Δημογλίδου μιλώντας στην EΡΤ.

Ο Αλκέτ Ριζάι, 48 ετών, είναι γνωστός στις ελληνικές Αρχές για τις δύο θεαματικές αποδράσεις με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, το 2006 και το 2009, μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

Ο βαρυποινίτης έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα και έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές Αρχές.