Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 2 Απριλίου η δίκη της για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Για τις 2 Απριλίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία και την απόπειρα ανθρωποκτονίας, της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Το ΜΟΕ ανέβαλε την δίκη λόγω ασθενείας της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης.

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Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταδικάστηκε για την υπόθεση της Τζωρτζίνας σε ισόβια κάθειρξη, ενώ της έχει επιβληθεί πρωτόδικα ποινή δύο φορές ισόβια για την υπόθεση των δολοφονιών των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

Η δίκη ενώπιον του Εφετείου για την υπόθεση των δύο κοριτσιών έχει προσδιοριστεί, έπειτα από αναβολή, για τις αρχές Δεκεμβρίου.

Στο δικαστήριο σήμερα ήταν παρόντες ο πατέρας των τριών κοριτσιών καθώς και η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου.