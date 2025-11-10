Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επτά τραυματίες σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στα ΕΛΠΕ

Θεσσαλονίκη: Επτά τραυματίες σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου
DEBATER NEWSROOM

Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων που έγινε το απόγευμα στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, στην Θεσσαλονίκη.

Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ