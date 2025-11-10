Θεσσαλονίκη: Επτά τραυματίες σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στα ΕΛΠΕ
Εφτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων που έγινε το απόγευμα στην οδό Μοναστηρίου στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, στην Θεσσαλονίκη.
Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί κι επιβάτες των οχημάτων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
