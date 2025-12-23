Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε περιπολικό πίσω από το τουρκικό προξενείο (βίντεο)

Τη στιγμή της επίθεσης, στο όχημα επέβαινε ένας αστυνομικός

Εμπρηστική επίθεση σε βάρος περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 23/12 από ομάδα κουκουλοφόρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, στις 2:20 μια ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε με ισάριθμες βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης που βρισκόταν σταθμευμένο πίσω από το τουρκικό Προξενείο. Μάλιστα, τη στιγμή της επίθεσης στο περιπολικό επέβαινε ένας αστυνομικός.

Οι δράστες της επίθεσης αφού πέταξαν τις βόμβες μολότοφ απομακρύνθηκαν πεζή μέσω της οδού Αποστόλου Παύλου προς την Άνω Πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης φθορές στον προφυλακτήρα του οχήματος, ενώ σημειώνεται ότι το πλήρωμα του περιπολικού που βρέθηκε στο στόχαστρο των κουκουλοφόρων ήταν επιφορτισμένο με την φρούρηση του Τουρκικού Προξενείου.

