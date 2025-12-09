Εξάρχεια: Ομάδα ατόμων εκτόξευσε πέντε μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης 9/12 στα Εξάρχεια, όταν ομάδα αγνώστων πραγματοποίησε επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ.

Το περιστατικό έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα, όταν η ομάδα ατόμων βγήκε από την οδό Τζαβέλλα και εκτόξευσε τις βόμβες μολότοφ προς τη διμοιρία των ΜΑΤ, που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.