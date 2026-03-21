Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κουτί με πυρομαχικά στο λιμάνι
Σε βάθος 13 μέτρων
Για τον εντοπισμό ενός κουτιού, το οποίο περιείχε πυρομαχικά (πιθανόν όλμους) στη θαλάσσια περιοχή εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 13 μέτρων, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης χθες (20/3) τις απογευματινές ώρες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για την ασφαλή εξουδετέρωση των πυρομαχικών.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις