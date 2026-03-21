Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κουτί με πυρομαχικά στο λιμάνι

Για τον εντοπισμό ενός κουτιού, το οποίο περιείχε πυρομαχικά (πιθανόν όλμους) στη θαλάσσια περιοχή εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, σε βάθος 13 μέτρων, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης χθες (20/3) τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για την ασφαλή εξουδετέρωση των πυρομαχικών.