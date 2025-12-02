Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον 16χρονο που οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα – Δείτε το βίντεο με την καταδίωξη από την ΕΛΑΣ

Κακουργηματική δίωξη εις βάρους του 16χρονου που έκλεψε μοτοσικλέτα και οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα άσκησε ο εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος Ρομά εντοπίστηκε με κλεμμένη μοτοσικλέτα και επιχείρησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μάλιστα, σε βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το thestival.gr, φαίνονται οι επικίνδυνοι ελιγμοί του νεαρού που βάζει σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και τον εαυτό του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 16χρονος δεν είχε άδειας ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε αφαιρέσει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές οι οποίες εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Εκτός από τον ανήλικο, για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό της τρελής καταδίωξης

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το thestival.gr, oλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Αμέσως, μπήκαν στην καταδίωξη δικυκλιστές της Ομάδας Ζ. Ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης. Ο μηχανόβιος προσπάθησε να διαφύγει παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 30 αστυνομικοί. Έφτασε μέχρι το ξενοδοχείο Grand Hotel, έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς κέντρο πόλης. Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος τη οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον μηχανόβιο και του πέρασαν χειροπέδες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονο Ρομά που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές για περιπτώσεις κλοπών.