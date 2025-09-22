Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που άφησε μόνα τους στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

Στη σύλληψη μίας 29χρονης γυναίκας από τη Σίνδο της Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, γιατί είχε αφήσει χωρίς επίβλεψη στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της ΕΛΑΣ παρενέβησαν μετά από καταγγελία και προχώρησαν στη σύλληψή της.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές τα παιδιά είναι κάτω των δέκα ετών.