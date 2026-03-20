Θεσσαλονίκη: Αυστηρά μέτρα απολύμανσης στο λιμάνι και το αεροδρόμιο για τον αφθώδη πυρετό

Τίθενται σε ισχύ, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αφθώδη πυρετού, που πλήττει τα παραγωγικά ζώα από την Λέσβο, όπου επιβεβαιώθηκε κρούσμα της νόσου, στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, ο οποίος ενημέρωσε εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Περιφέρεια με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγκεκριμένα, όπως είπε αποφασίστηκε, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τοποθετήσει απολυμαντικό σταθμό στο λιμάνι για τα οχήματα, στο σημείο κατάπλου των πλοίων και απολυμαντικούς τάπητες και για το επιβατικό κοινό που θα εξέρχεται από τα πλοία. Παράλληλα, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με τον αερολιμενάρχη έτσι ώστε να εγκατασταθούν απολυμαντικοί τάπητες και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για όσους έρχονται από τη Λέσβο.

«Από την προηγούμενη Παρασκευή έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, στην περιοχή Μανταμάδος» τόνισε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μια επιζωοτία πολύ πιο επικίνδυνη και πολύ πιο ευμετάδοτη από όλες τις προηγούμενες» καθώς «μεταδίδεται πολύ εύκολα, ακόμη και με τον αέρα, μέχρι και σε απόσταση 50 χιλιομέτρων».

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες το εξής: δυστυχώς, στη Λέσβο τα μέτρα ήταν πλημμελή έως ανύπαρκτα και από αύριο έχουμε κατάπλου πλοίων από τη Λέσβο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είναι αρμοδιότητά μας» είπε και προσέθεσε: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη διότι εφόσον υπάρξει κρούσμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατον να αντιμετωπιστεί, με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι και οι επιδημιολόγοι και προσβάλλει όλα τα τετράποδα παραγωγικά ζώα, δηλαδή χοιροειδή, αιγοπρόβατα και βοοειδή. Άρα μιλάμε για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο».

Παράλληλα δήλωσε: «Θεωρήσαμε χρέος μας να ενημερώσουμε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επειδή αύριο και την Κυριακή η διαδικασία του κατάπλου των πλοίων αυτών στο λιμάνι θα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είστε όλοι ενήμεροι και επικοινωνιακά να συμβάλλετε ώστε να χειριστούμε το θέμα με την ίδια μεθοδολογία που χειριστήκαμε την επιδημία του κορονοϊού. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Ζητάμε την υποστήριξή σας και τη μεταφορά της πληροφορίας με υπεύθυνο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πανικός στο κοινό γιατί δεν είναι ανθρωπονόσος, δεν αφορά τους ανθρώπους, μπορεί όμως και η ανθρώπινη αναπνοή να μεταδώσει το πρόβλημα. Οπότε θα πρέπει τα μέτρα να τηρηθούν απαρέγκλιτα. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη και κυριολεκτικά κάνουμε τον σταυρό μας για να μην υπάρξει μετάδοση στο ηπειρωτικό έδαφος της χώρας».

Σχετικά με τα μέτρα που θα ισχύσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, υπογράμμισε: «Θα είναι υπερβολικά αυστηρά γιατί σύμφωνα με τα ευρήματα των επιδημιολόγων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περασμένη Δευτέρα οι αλλοιώσεις στα προσβεβλημένα ζώα στη Λέσβο ήταν παλιές. Δηλαδή είχαν από 10 έως 30 μέρες που είχαν παρουσιαστεί και δεν γίναν αντιληπτές ή απεκρύβησαν. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως προϊόντα ζωικής προέλευσης έχουν μετακινηθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα με πλημμελή τρόπο».

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος και ζήτημα υγειονομικής ασφάλειας για το καταναλωτικό κοινό» αλλά σχολίασε: «υπάρχει ζήτημα μετάδοσης από τα μεταφορικά μέσα γιατί δεν απολυμαίνονταν και δεν τηρούνταν οι διαδικασίες. Οπότε οι υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας και το Τμήμα Ζωοτροφών της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Υγείας είναι σε απόλυτη κινητοποίηση, είναι σε κόκκινο συναγερμό για να ελεγχθεί η οποιαδήποτε διαδίνηση έχει ήδη γίνει και να αποφύγουμε προβλήματα».

Σχετικά με την Κύπρο, είπε ότι εκεί υπάρχουν δυστυχώς πολλά κρούσματα, διότι έχει υπάρξει μετακίνηση ζωικού κεφαλαίου από την ηπειρωτική Τουρκία στην τουρκοκυπριακή πλευρά και από εκεί έχουν κολλήσει δύο κτηνοτροφικές μονάδες στην ελληνική πλευρά κοντά στο αεροδρόμιο.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη των αρμοδίων της Περιφέρειας με το μικροβιολογικό τμήμα της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ώστε να εξεταστούν επιπλέον μέτρα δημοσιοποίησης του θέματος προς τους παραγωγούς, με στόχο να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης.

Για το κτηνιατρικό προσωπικό της Περιφέρειας ο κ. Κεφαλάς τόνισε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, ανέφερε ότι έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες πλην των αδειών ασθενείας για όλο το κτηνιατρικό προσωπικό της Περιφέρειας με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ έχουν τεθεί στη διάθεση της Περιφέρειας 27 στρατιωτικοί κτηνίατροι που έχει παραχωρήσει η Κτηνιατρική Στρατιωτική Υπηρεσία του Γ’ Σώματος Στρατού και κινήθηκε διαδικασία πρόσληψης ιδιωτών κτηνιάτρων με ορισμένου χρόνου συμβάσεις. «Αν κατά την εξέλιξη του προβλήματος δεν επαρκούν, έχουμε συμφωνήσει με το υπουργείο να μπορέσουμε να απασχολήσουμε και ιδιώτες κτηνιάτρους ώστε να συνδράμουν το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά αλλά δυστυχώς είναι αναγκαίο γιατί διαφορετικά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να προλάβουμε τα πάντα» προσέθεσε.

Σχολίασε, τέλος, ότι βρισκόμαστε και μερικές μέρες πριν από το Πάσχα, άρα υπάρχει αυξημένη διακίνηση αμνοεριφίων στα σφαγεία για να εξυπηρετηθεί το καταναλωτικό κοινό. «Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Ό,τι ανθρώπινο κτηνιατρικό δυναμικό υπάρχει στην Περιφέρειά μας αξιοποιείται» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας επισήμανε ότι έγινε επικοινωνία και με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γιατί και από εκεί γίνονται μετακινήσεις φορτηγών και επιβατών από τη Μυτιλήνη προς την Καβάλα, προκειμένου και εκείνοι να λάβουν τα ίδια μέτρα για να μην εξαπλωθεί αυτή η επικίνδυνη νόσος στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου υπογράμμισε την ανάγκη επέκτασης των μέτρων στο αεροδρόμιο και για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Κύπρο, ενώ από την πλευρά της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ο Γιώργος Χαβατζάς έθεσε ερωτήματα για την επάρκεια του προσωπικού σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο Βασίλης Ρόκος επικεφαλής της παράταξης «Συν- εργασία για την Κεντρική Μακεδονία» εκτίμησε ότι είναι δύσκολο να προστατευτεί η ηπειρωτική χώρα και σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει καλή ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων.