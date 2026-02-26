Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένα άτομο στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 26/2 στην περιφερειακή οδό στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 6 το πρωί, αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.