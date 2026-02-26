Ελληνικό: 19χρονος παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητό του 69χρονο πεζό (Φωτογραφίες)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 25/2 στο Ελληνικό, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 69χρονο πεζό.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:00 στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τη Ζήτα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, ενώ αυτός επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες του DEBATER, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, με αποτέλεσμα το παπούτσι του 69χρονου, αλλά και μέρη του ΙΧ να εκτοξευτούν μακριά.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Ο άτυχος 69χρονος διακομίστηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο, με τους γιατρούς εκεί να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Παρασκευής 20/2 στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πατησίων, μοτοσικλέτα παρέσυρε και σκότωσε 74χρονη πεζή. Μάλιστα, όπως προέκυψε, ο οδηγός της μοτοσικλέτας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.