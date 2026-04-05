Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπεσε σε βράχια στο Αγγελοχώρι και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Αγγελοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς άνδρας έπεσε σε δύσβατο σημείο και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας παραδόθηκε σε σκάφος του Λιμενικού όπου τον μετέφερε σε σημείο το οποίο το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα.
