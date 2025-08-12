Θεσσαλονίκη: Αναζωπύρωση στη Βόλβη – Μήνυμα 112 για εκκένωση
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 78 πυροσβέστες
Αναζωπυρώθηκε σήμερα, Τρίτη (12/08), το μεσημέρι η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πυροσβεστική, στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 18 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων και δύο ελικόπτερα.
Μήνυμα από το 112
Λίγο πριν τις 19:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο όσοι πολίττες βρίσκονται στο Βαγιοχώρι καλούνται να απομακρυνθούν προς Νυμφόπετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
