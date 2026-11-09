Η Lidl λανσάρει τη διεθνή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της: Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της απόλαυσης. Γιατί αξίζει

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος όπου η απόλαυση του καλού φαγητού αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι άνθρωποι αφιερώνουν χρόνο στα αγαπημένα τους πρόσωπα, δημιουργούν ξεχωριστές στιγμές και έχουν υψηλότερες προσδοκίες όσον αφορά το εορταστικό τραπέζι. Με τη διεθνή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της, η Lidl δείχνει πώς η υψηλή ποιότητα, η μεγάλη ποικιλία προϊόντων και οι προσιτές τιμές κάνουν τις μοναδικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες προσιτές σε όλους.

Σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας, ο Niko ο Καρυοθραύστης λειτουργεί ως ένας οικείος οδηγός σε όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Ενσαρκώνει την περιέργεια και τη χαρά τού να ξεφεύγει κανείς από την πεπατημένη για να βιώσει την απόλαυση σε όλες της τις πτυχές, είτε πρόκειται για ένα πλούσια στρωμένο γιορτινό τραπέζι, είτε για μικρές γαστρονομικές ανακαλύψεις στην καθημερινότητα, είτε για γιορτινές στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους.

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Απόλαυση και ποιότητα σε τιμές Lidl

Με την πλούσια χριστουγεννιάτικη γκάμα της, η Lidl προσφέρει όλα όσα χρειάζονται οι καταναλωτές για γιορτές γεμάτες απόλαυση. Μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας των σειρών Deluxe και Favorina, οι πελάτες έχουν αμέτρητες επιλογές για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα ακριβώς όπως επιθυμούν. Ακόμη και μέσα στην ένταση των εορτών, μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται στην υπόσχεση της Lidl: κορυφαία ποιότητα και ξεχωριστές στιγμές απόλαυσης σε προσιτές τιμές.

Η διεθνής καμπάνια ζωντανεύει αυτή την υπόσχεση μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας 360°. Παράλληλα με τη συγκινητική χριστουγεννιάτικη ταινία, η Lidl ταξιδεύει το κοινό στον κόσμο της εορταστικής απόλαυσης με πρωταγωνιστή τον Niko τον Καρυοθραύστη, μέσα από τηλεοπτικά σποτ, στοχευμένα online videos, διαδραστικό περιεχόμενο στα social media, καθώς και εντυπωσιακό in-store υλικό σε όλα τα καταστήματα του δικτύου.

Ανακαλύπτοντας τη γιορτινή απόλαυση με συνείδητο τρόπο

Η απόλαυση έχει πολλές μορφές. Γι’ αυτό, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της, η Lidl δείχνει επίσης πώς η εορταστική απόλαυση μπορεί να συμβαδίσει αρμονικά με μια ισορροπημένη διατροφή. Το χορτοφαγικό χριστουγεννιάτικο μενού περιλαμβάνει λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και φυτικές πρωτεΐνες, ακολουθώντας τις αρχές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet). Προσφέρει γεμάτη γεύση μέσα από περισσότερα φυτικά συστατικά, τα οποία γενικά απαιτούν σημαντικά λιγότερο νερό και καλλιεργήσιμη γη σε σχέση με ένα συμβατικό μενού με βάση το κρέας. Το μενού αποδεικνύει έμπρακτα ότι το νόστιμο εορταστικό φαγητό τα Χριστούγεννα δεν απαιτεί συμβιβασμούς στην απόλαυση.

Μοιραζόμαστε την απόλαυση με τους γύρω μας

Η μαγεία της απόλαυσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν τη μοιραζόμαστε με άλλους. Γι’ αυτό, η Lidl πλαισιώνει για άλλη μια φορά τη διεθνή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της με εθνικές πρωτοβουλίες δωρεάς. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, η εταιρεία στηρίζει φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ενισχύει τη δέσμευσή τους προς τις τοπικές κοινωνίες.

Φέτος η Lidl Ελλάς στηρίζει για ακόμη μία χρονιά τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μέσα από τη χριστουγεννιάτικη ενέργεια Εταιρικής Υπευθυνότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα «Κέντρο Υποστήριξης Ευάλωτων Οικογενειών».

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Η πρωτοβουλία βασίζεται σε μια ουσιαστική δέσμευση για έμπρακτη φροντίδα: κάθε στήριξη προς μια οικογένεια είναι κάτι πολύ περισσότερο από υλική βοήθεια. Είναι ένα δίχτυ προστασίας που προσφέρει ανακούφιση, αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε παιδιά και γονείς που βρίσκονται σε ανάγκη. Μέσα από την παροχή βασικών αγαθών, την εκπαιδευτική ενίσχυση και την κοινωνική και ψυχολογική καθοδήγηση, αναδεικνύεται η κοινή προσπάθεια της Lidl Ελλάς, των πελατών της και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ώστε καμία οικογένεια να μη μένει μόνη απέναντι στις δυσκολίες.

Με αυτόν τον τρόπο, η Lidl επισφραγίζει τη δέσμευσή της στην κοινωνική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής της δράσης — όχι μόνο τα Χριστούγεννα, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

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