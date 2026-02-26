Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται οι παραστάσεις του Σαββάτου στο ΚΘΒΕ λόγω της 24ωρης απεργίας για τα Τέμπη

Οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα ταμεία στο τηλέφωνο 2315200200

Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται οι παραστάσεις του Σαββάτου στο ΚΘΒΕ λόγω της 24ωρης απεργίας για τα Τέμπη
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ακυρώνονται το ερχόμενο Σάββατο οι προγραμματισμένες προγραμματισμένες παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καθώς και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί για τις 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα ταμεία στο τηλέφωνο 2315200200.

Σημειώνεται ότι, μετά την ακύρωση του Σαββάτου, η τελευταία ημέρα των παραστάσεων του «Αυτή η Νύχτα μένει», σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, θα είναι η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

