Απεργία 28 Φεβρουαρίου για τα Τέμπη: “Παραλύει” η χώρα από τις κινητοποιήσεις – Ποιοι συμμετέχουν

Τρία χρόνια συμπληρώνονται το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου από το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, με σωματεία, συνδικάτα και οργανώσεις να καλούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία καλώντας τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, με στόχο να αποδοθεί φόρος τιμής στα θύματα.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα των Τεμπών, ούτε τα προηγούμενα και μελλοντικά δυστυχήματα που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, όπως στη Μάνδρα και στο Μάτι. Καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να δώσουν μαζικό και μαχητικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 στο Σύνταγμα, καθώς και στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα».

Επίσης, η ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από την αρχή της βάρδιας έως τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου, τη μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής. Καλεί εκείνη τη μέρα σε συγκέντρωση, στις 8.30 π.μ., στο Εφετείο Αθήνας.

Στο ίδιο πλαίσιο κινητοποιείται και η ΠΟΕΔΗΝ, καλώντας τους εργαζόμενους σε Δημόσια Υγεία, Πρόνοια και ΕΚΑΒ να δώσουν δυναμικό «παρών» στις συγκεντρώσεις.

«Καλούμε τους εργαζόμενους στη Δημόσια Υγεία – Πρόνοια – ΕΚΑΒ να συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγάλο συλλαλητήριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα συλλαλητήρια που οργανώνονται σε όλη τη χώρα», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωση της.

Χωρίς τρένα στις 28/2

Το Σάββατο, 24ωρη απεργία πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, λόγω της κινητοποίησης «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προγραμματίσει πανελλαδική απεργία στα πλοία, με τα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια από τις 00:01 του Σαββάτου έως τις 00:00 της Κυριακής. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ επισημαίνει ότι η απεργία αποτελεί φόρο τιμής στους συναδέλφους και τους συνανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε θαλάσσια δυστυχήματα, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι τρία χρόνια μετά το προδιαγεγραμμένο δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, «δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα». Το ΕΚΑ επισημαίνει επίσης ότι πριν και μετά την τραγωδία των Τεμπών, τα εργατικά και φυσικά δυστυχήματα – όπως στη Μάνδρα, στο Μάτι, αλλά και σε πλημμύρες και πυρκαγιές – συνεχίζουν να παίρνουν ανθρώπινες ζωές. Μόνο το 2025, καταγράφηκαν 201 εργατικά δυστυχήματα.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνει πως: «Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε, δίνουμε μαζικό παρών στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 12μ. Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής καλεί στην πλατεία Ηρώων στο Λαύριο στις 12, αλλά και για όσους το επιθυμούν και στο Σύνταγμα την ίδια ώρα.

H Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, αναφέρει: «Συνεχίζουμε, το Σάββατο 28 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και την πληροφορική, τις ταχυμεταφορές, την φύλαξη και την καθαριότητα συμμετέχουμε καθολικά στην 24ώρη πανελλαδική απεργία που προκηρύσσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στις συγκεντρώσεις των σωματείων».

Απεργούν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Στην απεργία συμμετέχουν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μέσω της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Τα πρόσφατα γεγονότα στην εναέρια κυκλοφορία, όπως το επικίνδυνο συμβάν απώλειας ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας στις 4 του Γενάρη, δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού. Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάμε τα θύματα των Τεμπών και δεν συγχωρούμε. Απαιτούμε να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος. Όλες και όλοι στην απεργία στις 28 του Φλεβάρη για να μην θρηνήσουμε αεροπορικά Τέμπη!».

Οι ηθοποιοί συμμετέχουν στην απεργία

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν και οι ηθοποιοί το Σάββατο, έπειτα από απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), με αφορμή την επέτειο του εγκλήματος στα Τέμπη και στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεών τους.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των θεάτρων σε όλη τη χώρα, καθώς πολλές παραστάσεις δεν θα πραγματοποιηθούν. Οι ηθοποιοί καλούν σε μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, τονίζοντας την ανάγκη για πραγματική δικαίωση για τα θύματα των Τεμπών, αλλά και για την υπεράσπιση της ζωής και των εργασιακών δικαιωμάτων.

Όπως επισημαίνει το ΣΕΗ, ο αγώνας συνεχίζεται τόσο για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας όσο και για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, καθώς και για τη διατήρηση και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ:

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία στις 28/2, επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν ξεχνάμε! Να δείξουμε για άλλη φορά, με αποφασιστικότητα, την αντίθεση μας, σε ένα κράτος που συνεχώς παράγει Τέμπη, Βιολαντες, νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους, νεκρούς μετανάστες και πρόσφυγες, συμμετέχει σε πολέμους, μέσα από μια εγκληματική πολιτική που ακολουθεί πιστά η κυβέρνηση, ως συνέχεια των προηγούμενων. Φτάνουν στο σημείο να ετοιμάζονται να στείλουν ως και “δυνάμεις κατοχής” δήθεν ειρηνευτικές στη Γάζα. Αυτοί μας θέλουν ζωντανούς χωρίς δικαιώματα – έτοιμους για τα φέρετρα με την ευρωπαϊκή σημαία.Δεν δεχόμαστε η προστασία της ζωής μας να λογαριάζεται ως κόστος για το κράτος, προετοιμάζοντας τα επόμενα “Τέμπη”.

Μόλις το 2025 οι νεκροί από εργατικά άτυχηματα ήταν 201. Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας! Είναι η ίδια πολιτική που μας αφήνει να δουλεύουμε χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, έρμαια στις ορέξεις των παραγωγών, που καθορίζουν και το περιεχόμενο της τέχνης, που τυχαίνει πάντα να συμβάλει στο ίδιο κυνήγι του κέρδους. Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Η μαζική συμμετοχή όλων μας θα είναι καθοριστική ως προς την απάντηση που πρέπει να δοθεί. Στις 28 Φλεβάρη απεργούμε.

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις:

– Αθήνα 12.00 στο Σύνταγμα, με το ΕΚΑ, το ΕΚ Πειραιά και τον Σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών .

– Θεσσαλονίκη 12.00 στο άγαλμα Βενιζέλου

– Πάτρα 11.00 πλατεία Αγίου Γεωργίου

– Αγρίνιο, στις 11 στην κεντρική πλατεία

– Βέροια, στις 11 στην πλατεία Δημαρχείου

– Βόλος, στις 12 στο θόλο του Πανεπιστημίου

– Γιάννενα, στις 12 στην Περιφέρεια Ηπείρου

-Δράμα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Ζάκυνθος, στις 12 στην πλατεία Αγίου Μάρκου

-Ηράκλειο, στις 12 στην πλατεία Ελευθερίας

-Καβάλα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Καλαμάτα, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Κέρκυρα, στις 12 στην Πόρτα Ριάλα

-Κοζάνη, στις 12 στην κεντρική πλατεία

-Κομοτηνή στις 11.30 στην κεντρική πλατεία

-Λαμία, στις 12 στην πλατεία Πάρκου

-Ρέθυμνο, στις 12 στην πλατεία άγνωστου στρατιώτη

-Ρόδος, στις 12 στην πλατεία Δημαρχείου-Σέρρες, στις 12 στην πλατεία Ελευθερίας

-Χανιά, στις 11 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

-Χίος, στις 12 στην πλατεία Βουνακίου

Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στο έγκλημα.Δεν ξεχνάμε, ζητάμε πραγματική δικαίωση».