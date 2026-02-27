Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποίησαν οδηγό ταξί και προσπάθησαν να τον κλέψουν με την απειλή μαχαιριών

Ο άνδρας κατάφερε να τραπεί σε φυγή

Θεσσαλονίκη: Ακινητοποίησαν οδηγό ταξί και προσπάθησαν να τον κλέψουν με την απειλή μαχαιριών
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Θύμα απόπειρας ληστείας έπεσε ένας οδηγός ταξί στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, όταν ένας 22χρονος με τον συνεργό του τον ακινητοποίησαν και με χρήση βίας και απειλή μαχαιριών, προσπάθησαν, ανεπιτυχώς, να αρπάξουν χρήματα από το τσαντάκι του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαρτίου 2025, όταν τα δύο άτομα επιβιβάστηκαν στο ταξί ως πελάτες και στη συνέχεια πριν την αποβίβαση σε σημείο που υπέδειξαν στον οδηγό του οχήματος, αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν λεφτά. Ωστόσο ο 51χρονος οδηγός του ταξί άρχισε να καλεί σε βοήθεια και τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 22χρονου, ενώ τα στοιχεία του συνεργού του δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη.

