Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε άνω κάτω το Ιπποκράτειο – Έβριζε και απειλούσε γιατρό

Στη σύλληψη 39χρονης αλλοδαπής προχώρησε χθες (31.01) η αστυνομία για εξύβριση γιατρού στη διάρκεια εφημερίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την αστυνομία η συλληφθείσα απείλησε και εξύβρισε μία 30χρονη ιατρό, ενώ φωνασκούσε διαταράσσοντας την λειτουργία του νοσοκομείου.