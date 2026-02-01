Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε άνω κάτω το Ιπποκράτειο – Έβριζε και απειλούσε γιατρό

Συνελήφθη από τις Αρχές

Θεσσαλονίκη: 39χρονη έκανε άνω κάτω το Ιπποκράτειο – Έβριζε και απειλούσε γιατρό
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ // ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Στη σύλληψη 39χρονης αλλοδαπής προχώρησε χθες (31.01) η αστυνομία για εξύβριση γιατρού στη διάρκεια εφημερίας νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την αστυνομία η συλληφθείσα απείλησε και εξύβρισε μία 30χρονη ιατρό, ενώ φωνασκούσε διαταράσσοντας την λειτουργία του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ