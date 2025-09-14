Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε 34χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης

DEBATER NEWSROOM

Αιματηρό επεισόδιο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 5 το πρωί 36χρονη ημεδαπή μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο αλλοδαπό έξω από νυχτερινό κέντρο. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης της 36χρονης στον 34χρονο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

