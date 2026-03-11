Θεσσαλονίκη: 10χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς σε πισίνα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (11.03) στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης, όταν ένα παιδί μόλις 10 ετών υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στον χώρο των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εφάρμοσαν χωρίς καθυστέρηση τα πρωτόκολλα Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής, προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση του πληρώματος, το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του. Ακολούθως σταθεροποιήθηκε επιτόπου και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.