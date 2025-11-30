Θεσσαλία: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Καρδίτσα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ισχύ με προηγούμενη απόφαση.

Συγκεκριμένα, αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

– στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

– στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.