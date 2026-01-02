Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Θεσσαλία: Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της στάθηκε στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Θεσσαλία.

Αναλυτικά:

Στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις οποίες οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), όπου έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ.

Το υλικό είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Όσον αφορά στην Περιφέρειά μας στη Θεσσαλία, υπενθυμίζονται οι κάτωθι ανακοινώσεις που αφορούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανά περίπτωση, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων:

Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και με τα τοπικά κέντρα επιχειρήσεων καλώντας στο «100» προκειμένου να ενημερώνονται για την προσβασιμότητα του οδικού δικτύου.

