Αλεπουδίτσες παίζουν σε κήπο σπιτιού λίγα μέτρα από το μετρό του Ελληνικού (βίντεο)

Μία υπέροχη εικόνα κατέγραψε με το κινητό του ένας πολίτης, όταν είδε δύο αλεπουδίτσες να έχουν βρεθεί στον κήπο του σπιτιού του, λίγα μόλις μέτρα από το μετρό του Ελληνικού.

Τα δύο μικρά ζώα φαίνεται να παίζουν ανέμελα στον κήπο, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα όμορφο στιγμιότυπο μέσα στον αστικό ιστό.

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Το βίντεο δεν άργησε να σχολιαστεί, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για μία εντυπωσιακή εικόνα και να αναρωτιούνται πώς δύο αλεπουδίτσες βρέθηκαν τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, ανάμεσα στα σχόλια υπήρχαν και επιφυλάξεις, κυρίως για το αν οι αλεπούδες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τις γάτες της περιοχής.

Είναι επικίνδυνες οι αλεπούδες για τις γάτες;

Σύμφωνα με στοιχεία της RSPCA, οι επιθέσεις αλεπούδων σε γάτες είναι ασυνήθιστες. Παρότι αλεπούδες και γάτες συναντώνται συχνά σε αστικές περιοχές και είναι περισσότερο δραστήριες τις βραδινές ώρες, τα δύο ζώα συνήθως αγνοούν το ένα το άλλο ή η αλεπού απομακρύνεται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται μία σύγκρουση, ιδιαίτερα εάν μία αλεπού νιώσει ότι απειλείται ή βρίσκεται κοντά στα μικρά της. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να μην επιχειρεί κανείς να πλησιάσει, να ταΐσει ή να αγγίξει μία άγρια αλεπού.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, πάντως, οι δύο αλεπουδίτσες φαίνεται να απολαμβάνουν την παρουσία τους στον κήπο, χαρίζοντας ένα σπάνιο και όμορφο θέαμα στους κατοίκους του Ελληνικού.