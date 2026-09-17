Χαρδαλιάς: “Αναμορφώνουμε πλήρως το παραλιακό μέτωπο της Σκάλας Ωρωπού – Ένα έργο 7,49 εκατ. ευρώ”

Την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού, προβλέπει η σύμβαση η οποία υπεγράφη, στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής, παρουσία του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, του δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη και του αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Δημήτρη Δαμάσκου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 7.490.000 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της περιφέρειας, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία της παραλιακής ζώνης, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και προσβάσιμο δημόσιο χώρο για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάπλαση θα αναπτυχθεί σε συνολική επιφάνεια 56.843 τ.μ. εκ των οποίων τα 54.097 αφορούν υφιστάμενες διαμορφώσεις, ενώ τα υπόλοιπα 2.746 τ.μ. σε νέες επεκτάσεις προς την πλευρά του παραλιακού μετώπου του οικισμού.

Στόχος των εργασιών είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού παραλιακού μετώπου, το οποίο θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα στην περιοχή και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης ζώνης του Ωρωπού.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

*Δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου, καθώς και ειδικά διαμορφωμένων οδεύσεων πλήρους προσβασιμότητας.

*Ανακατασκευή των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων, την αντικατάσταση των υλικών επίστρωσης, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και την ανανέωση του αστικού εξοπλισμού, με νέα καθιστικά, πέργκολες, φωτιστικά σώματα, κάδους απορριμμάτων και προστατευτικά κολωνάκια.

*Λειτουργική ενοποίηση με αύξηση χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

*Επέκταση του πεζόδρομου και την προστασία του παραλιακού τμήματος όπου εμφανίζει διάβρωση και καταπόνηση από τους κυματισμούς.

*Επανασχεδιασμός της παραλιακής οδού, με δημιουργία καθορισμένων ζωνών στάθμευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε «Όταν εντάξαμε την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο πρόγραμμα ιδίων πόρων της περιφέρειας, είχαμε πει ότι για τον Ωρωπό ξεκινά μια νέα εποχή. Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης, κάνουμε το καθοριστικό βήμα ώστε ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας επί δεκαετίες να περάσει στο στάδιο της κατασκευής. Με σχέδιο, επιμονή και στενή συνεργασία με τον δήμο Ωρωπού, ολοκληρώσαμε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για να πάρει αυτή η μεγάλη παρέμβαση τον δρόμο της υλοποίησης. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για τον Ωρωπό. Στόχος μας είναι η περιοχή να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να αποκτήσει τις σύγχρονες υποδομές που δικαιούνται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της. Για εμάς, ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής σημαίνει ουσιαστική παρουσία και στους 66 δήμους της, με τους διαθέσιμους πόρους να επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες μέσα από συγκεκριμένα έργα. Από εδώ και πέρα, ευθύνη μας είναι να παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών, ώστε η ανάπλαση να προχωρήσει με συνέπεια, διαφάνεια και απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική για τον Ωρωπό, την υπογραφή της σύμβασης σημειώνοντας «Το έργο ανάπλασης του Ωρωπού, αυτό που τόσα χρόνια περιμένουν οι δημότες μας παίρνει σάρκα και οστά. Ευχόμαστε να προχωρήσουν όπως πρέπει τα χρονοδιαγράμματα ώστε να τελειώσει στον προβλεπόμενο χρόνο το έργο για να το ευχαριστηθούν οι δημότες, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Ωρωπού. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον περιφερειάρχη μας, τον Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος για ακόμη μία φορά στέκεται δίπλα στην πόλη και τους δημότες του Ωρωπού και βοηθάει στην ανάπτυξη της περιοχής μας».