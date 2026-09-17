Μαζωνάκης: “Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα” – Η μαρτυρία πρώην πελάτισσας υπνοθεραπευτή

Στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο φέρεται πως στάλθηκε φωτογραφία του τραγουδιστή από τη γιατρό την ώρα που έκανε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε την εμπειρία που είχε μαζί του πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν, όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε εκείνον έπειτα από σύσταση οικογενειακών φίλων από τα νότια προάστια.

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«Μου συστήθηκε ως ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής, γιατί είχα θέματα. Ήρθε σπίτι μου, μου έκανε υπνωτισμό παρουσία και άλλων ανθρώπων που ήταν στον χώρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο υπνοθεραπευτής της είχε κάνει αναφορές που την προβλημάτισαν: «Μου έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα, επειδή πέθανε στα χέρια μου όταν ήμουν μικρή».

«Είδα ότι ο κύριος αυτός δεν μου έκανε κάτι και συνέχισα την ψυχοθεραπεία αλλού», ανέφερε.