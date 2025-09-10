Θάνατο 2,5 μηνών βρέφους: «Κάθε φορά που έβλεπα το παιδί είχε καινούργιες μελανιές», αποκαλύπτει η γιαγιά

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του βρέφους 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα, ενώ νέες αποκαλύψεις προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Αν και το αρχικό πόρισμα του ιατροδικαστή απέδωσε τον θάνατο σε παθολογικά αίτια, νεότερα στοιχεία και μαρτυρίες δείχνουν ότι το βρέφος είχε υποστεί άγρια κακοποίηση.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2012, το ΕΚΑΒ παρέλαβε το βρέφος από το σπίτι της οικογένειας με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέροντάς το αρχικά στο νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Ρίο. Οι γιατροί διαπίστωσαν μώλωπες στο σώμα και το πρόσωπο, εκδορές στη μύτη, υποσκληρίδια αιματώματα σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, υπαραχνοειδή αιμορραγία, καθώς και παλιά κατάγματα στα πλευρά. Το βρέφος κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Παρά τα σοβαρά αυτά ευρήματα, ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, πόρισμα που επικαλέστηκαν οι γονείς στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να αθωωθούν.

Το δράμα συνεχίζεται με τα υπόλοιπα παιδιά

Δεύτερο παιδί (2014): Στα 2 μηνών και 19 ημερών, το βρέφος νοσηλεύτηκε με κάταγμα μηριαίου και τραύμα στο κεφάλι. Οι γονείς έχασαν την επιμέλεια και το μωρό μεταφέρθηκε σε ίδρυμα.

Τρίτο παιδί (2016): Βρέφος 40 ημερών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η γονική μέριμνα αφαιρέθηκε ξανά και το παιδί κατέληξε επίσης σε ίδρυμα.

Τέταρτο παιδί (2024): Ο πατέρας, ήδη καταδικασμένος για ενδοοικογενειακή βία, κατήγγειλε από τη φυλακή ότι η μητέρα κακοποιεί το παιδί τους, ηλικίας 5,5 ετών.

Γιατροί καταγράφουν «ύποπτη» συμπεριφορά και περιβάλλον «κακοποιητικό» για το παιδί

Γιατροί και νοσηλευτές είχαν κρατήσει σημειώσεις, οι οποίες παραδόθηκαν στις Αρχές. Σε αυτές καταγράφονταν η «ύποπτη» συμπεριφορά του πατέρα, ο φόβος που φαινόταν στη μητέρα, καθώς και η εκτίμηση ότι το περιβάλλον του παιδιού ήταν «κακοποιητικό»

Η γιαγιά του βρέφους, μιλώντας στο Mega, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, ωστόσο οι μαρτυρίες των ιατρών κάνουν λόγο για σημάδια που «δεν δικαιολογούνται».

«Κάθε φορά που έβλεπα το παιδί είχε καινούργιες μελανιές»

Η γιαγιά του βρέφους θυμάται στο Mega εκείνη τη νύχτα και τα λόγια που της είπε ο γιος της: «Εκείνο το βράδυ που πήγαν και το πήραν ξημερώματα, που γύρισαν σπίτι και πήγες ο γιος μου να ταΐσει το μωρό. Το μωρό πνίγηκε, έκλαιγε συνέχεια, πνίγηκε κατά τη διάρκεια που το τάϊζε, λιποθύμησε, δεν ξέρω τι έκανε και το πήρε ο γιος μου και το έβαλε στην βρύση για να το συνεφέρει και πήγε γυμνό στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο κ. Ηλιάδης είχε πει ότι το μωρό έχει μώλωπες. όταν έφυγε το μωρό από τα Γιάννενα, το μωρό δεν είχε κανένα σημάδι».

Η γιαγιά υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. «Το είχαν στην ΜΕΘ, ήταν διασωληνωμένο το μωρό, είχε πίεση εγκεφάλου απ΄ό,τι μου είπε ο κ. Ηλιάδης. Και μου είπε ότι το μωρό είναι κακοποιημένο, είναι χτυπημένο και μου έδειξε κάποιους μώλωπες που είχε στο κoρμάκι του.»

Μετά τη φρίκη που έζησε, το βρέφος κατέληξε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

Σε άλλο σημείο, η γιαγιά λέει: «Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, είχε παλινδρόμηση. (…) Εγώ είδα ένα σημαδάκι στο χεράκι του, ένα στο μπουτάκι και ένα στο μάγουλό του. Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα. Το παιδάκι όταν γεννήθηκε, δεν το ήξεραν όμως οι γονείς, δεν το ήξερε κανένας ότι γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.»

Και προσθέτει: «Αφού το παιδί απεβίωσε και μετά, στη νεκροψία φάνηκε ότι τα σημάδια που είχε γινόταν από σπασμένα αγγεία. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα καν ότι το μωράκι είχε μεταφερθεί ούτε στα Γιάννενα αλλά ούτε και στο Ρίο. Το έμαθα μετά από τρεις ημέρες που πήρα τον γιο μου τηλέφωνο. Κάθε φορά που πήγαινα εγώ και το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές στο σώμα του. Μου το είπε ο κ. Ηλιάδης την πρώτη ημέρα που πήγα, το μωρό είναι κακοποιημένο, το χτύπησαν. Αυτό μου είπε. Η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις.»